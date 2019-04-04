Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Как пишет РБК, ведомство предлагает изменить закон, который сейчас разрешает торговлю спиртным только в театрах, концертных залах и парках.

Резко против такого предложения высказалась президент музея изобразительных искусств им А.С.Пушкина Ирина Антонова.

В мае прошлого года в Третьяковской галерее нетрезвый посетитель нанес ущерб картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Злоумышленник сказал, что перед этим выпил водки в буфете музея, и картина его возмутила.