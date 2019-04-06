Госорганам могут разрешить блокировать банковские счета без решения суда

Речь идет о приостановке движения средств в случае обнаружения подозрительных операций.

У правоохранителей или других государственных органов может появиться право блокировать банковские счета или даже списывать деньги, если есть подозрения в том, что они используются для финансирования терроризма, экстремизма, торговли наркотиками, а также для организации публичных мероприятий с нарушением установленного порядка. С соответствующей инициативой выступила Федеральная служба по финансовому мониторингу Блокировка будет незамедлительной, и решение суда для нее не нужно. Отмечается, что такая мера должна быть обоснована, а применяться она может только в не терпящих отлагательства случаях. В пояснительной записке к законопроекту также сказано, что блокировка будет носить временный характер – не более 10 рабочих дней. Это, считают авторы проекта, должно успокоить граждан, чьи права на пользование собственными деньгами могут быть ограничены властями.

Новые полномочия могут получить руководители МВД, ФСБ, Росфинмониторинга, их заместители, а также главы региональных управлений силовых ведомств.