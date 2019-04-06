Совбез ООН обсуждает смягчение санкций против КНДР. Об этом сказал замглавы российского МИД Сергей Вершинин

По словам дипломата, в то время как США продвигают логику максимального давления на Пхеньян, у России и Китая свое мнение на этот счет. Заместитель министра призвал учесть, что социально-экономическая и гуманитарная ситуация в Серверной Корее «непростые».

Последний саммит лидеров США и КНДР завершился безрезультатно. После этого на северокорейском аэродроме Сохэ, который ранее планировалось демонтировать, стала возобновляться активность. Вашингтон пригрозил Пхеньяну ужесточением санкций.