Боевая авиация ливийского Правительства национального согласия нанесла удары по Ливийской национальной армии

Боевая авиация ливийского Правительства национального согласия нанесла удары по расположениям Ливийской национальной армии. По сведениям телеканала аль-Джазира, подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара подверглись налету в 80-ти километрах от столицы страны. Конфликт между двумя силами нарастает последние несколько дней. Позавчера Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Активные боевые действия велись в районе аэропорта. Совбез ООН призвал прекратить конфликт.

Предсказать развитие ситуации в Ливии сейчас невозможно, сказал «Эху» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

В Совбезе ООН призвали стороны конфликта в Ливии отказаться от военных действий и возобновить диалог.