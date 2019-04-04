Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

Для этого потребуются поправки в Конституцию.

Целесообразно, по меньшей мере, дать Государственной думе право участвовать в консультациях при выборе кандидатов на министерские посты, считает спикер нижней палаты. Вячеслав Володин напомнил, что сегодня депутаты ограничены лишь в вопросе о выборе премьера – дают согласие президента на назначение председателя кабинета. А дальше правительство формирует премьер, который предлагает кандидатуры президенту. Глава государства принимает решение без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение, сказал Володин в интервью думскому сайту. Соответствующие поправки в Конституцию, дал понять председатель палаты, были бы в русле изменений, которые сделаны больше десяти лет назад. Тогда членов правительства обязали ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности. Новые задачи развития страны требуют большей эффективности, подчеркнул Володин.

В Кремле сказали агентству ТАСС, что пока с инициативами спикера Госдумы они не ознакомились.

Усиление роли парламента в формировании правительства давно назрело, сказал «Эху Москвы» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству и первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Время внесения поправок определит сам Вячеслав Володин, отметил Михаил Емельянов.

Это предложение усилит влияние парламента, но вряд ли позволит влиять на выбор министров, считает политолог Валерий Соловей.