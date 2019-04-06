Из национальной галереи Армении исчезли более 600 экспонатов

Пропажу выявила Генпрокуратура страны. В ходе расследования выяснилось, что во время присоединения главного музея страны к некоммерческой организации «Выставочный центр», комиссия, которая должна была провести инвентаризацию и обеспечить работу по приему-сдаче экспонатов, не выполнила свои обязанности. Общая стоимость потерянных культурных ценностей составила более 200 тысяч долларов. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело.