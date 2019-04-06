Во Франции активисты движения «желтых жилетов» готовятся к новой манифестации

Она станет 21-й по счету. По распоряжению парижских властей, в этот раз – как и в предыдущие две субботу – акции запрещены на Елисейских полях и площади Шарля де Голля. Запрещена перевозка пиротехники, а также масок, которые зачастую носят погромщики. Особые меры безопасности сегодня действуют на железнодорожных вокзалах и в столичном метро. Отмечается, что с каждой новой демонстрацией число активистов продолжает падать. В прошлые выходные на улице Парижа, по подсчетам МВД, вышло около четырех тысяч человек.