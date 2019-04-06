Экипаж буксира, сопровождавшего авианосец «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии, судится с командованием Северного флота

Моряки требуют признать их ветеранами боевых действий и надеются на получение полноценных льгот. Об этом сообщает «Коммерсант». В иске утверждается, что благодаря буксиру, крейсер мог успешно использовать палубную авиацию против сирийских боевиков. После похода моряки получили удостоверения ветеранов боевых действий, но им достались не все преференции, соответствующие этому статусу. Суд первой инстанции посчитал, что льготы могут получить только те лица, которые лично участвовали в боях.