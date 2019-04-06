МВД проверяет сообщения о том, что полицейские в Казани собирают данные о школьницах в хиджабах

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее адвокат Руслан Нагиев опубликовал в Фейсбуке документ, согласно которому местное управление МВД якобы просит казанских учителей предоставить сведения о несовершеннолетних мусульманках. Стоит отметить, что часть бумаги, на которой указан адресат, Нагиев скрыл. Адвокат сказал, что родители школьников обратились к нему за юридической помощью, а сам он вместе с коллегами подал жалобу в прокуратуру и детскому омбудсмену.