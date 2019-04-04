Директор музея МХАТ: Музеи – это не то место, где можно торговать алкоголем

Минкультуры РФ предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры. По мнению директора музея Московского Художественного Академического Театра Марфы Бубновой, в музее не место для торговли алкогольной продукцией. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что музей должен зарабатывать благодаря показом своих коллекций, а не на продаже алкоголя.

«Продавать алкоголь в музеях — это не совсем правильно, потому что мы приходим в музей с другими намерениями. Алкоголь предполагает застолье и шумные беседы. А музей то место, где нельзя шуметь, где нужно наслаждаться экспонатами. Мне кажется, что музеи должны зарабатывать деньги тем, что у них есть в коллекциях, и проводить мероприятия, чтобы не использовать алкоголь», — сказала М.Бубнова.

Люди, которые хотят выпить, прекрасно могут сделать это в кафе, добавила директор музея.

Минкультуры предлагает изменить закон, который сейчас разрешает торговлю спиртным только в театрах, концертных залах и парках, и подготовило поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».