Корпорация Боинг планирует сократить производство лайнеров 737 MAX

Там заверили, что работают над усовершенствованием программного обеспечения, после двух авиакатастроф с участием воздушных судов этой модели.

Выпуск новых самолетов 737-й серии с середины этого месяца снизится на 20% — с 52 до 42. Как передает агентство Reuters, разрешения на полеты одной из самых продаваемых моделей американской корпорации в ближайшее время ожидать не стоит. По меньшей мере, в течение пары месяцев. Также как и возобновления поставок авиакомпаниям. Руководство Boeing заверяет, что в таких условиях не будет сокращать количество рабочих мест. Хотя и займется вопросом снижения финансовых потерь. В компании также создается комитет, который будет анализировать действующие регламенты и процесс проектирования и разработки самолетов. В течение полугода в мире разбились два лайнера Boeing 737 MAX – сначала в Индонезии, в прошлом году, потом в марте в Эфиопии. Как следует из выводов следственных комиссий, в обоих случаях причиной авиакатастрофы стали неполадки с датчиками, которые должны предотвращать сваливание воздушного судна. После второго крушения многие авиакомпании приостановили эксплуатацию этой модели, а страны стали закрывать свое воздушное пространство для Boeing 737 MAX.

Накануне, после того, как руководство компании объявило о сокращении производства, акции Boeing упали примерно на два процента.