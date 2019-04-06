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12:00, 06 апреля 2019

Петербургский суд назначил административный арест двум активистам за надгробие Путина, установленное в центре города

По девять суток административного ареста получили гражданский активист Андрей Жексимбаев и пресс-секретарь движения «АгитРоссиия» Григорий Кудрявцев. Суд посчитал, что они установили накануне у Исаакиевского собора надгробие президента России Владимира Путина. На надгробии была надпись: Путин предал народ России. Полиция к тому же составила административный протокол на Жексимбаева за то, что он раздавал листовки так называемого «Бессрочного протеста» еще в конце прошлого года. При этом Жексимбаев утверждает, что надгробие не устанавливал и вообще не выходил из дома всю неделю.

После заседания судья угрожала общественному защитнику задержанных Александру Миронову уголовным делом за неуважение к суду. Дело в том, что Миронов назвал происходящее цирком. В итоге Миронова задержала полиция. Вместе с ним задержали также сторонников «Бессрочного протеста» Романа Самойлова и Илью Ткаченко. Ткаченко утверждает, что его били по голове и ребрам и повалили на пол. В итоге молодого человека увезла скорая помощь. Самойлову и Миронову вменяют неповиновение полиции и мелкое хулиганство.

Такое же надгробие активисты «бессрочного протеста» установили в Набережных Челнах в прошлом месяце. Позднее одного из авторов акции арестовали почти на месяц.



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