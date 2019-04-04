Спикер Госдумы предложил наделить депутатов правом участвовать в назначении министров

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, которые позволят нижней палате российского парламента принимать участие в консультациях при назначении членов правительства. Усиление роли парламента в формировании правительства давно назрело, считает первый заместитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству и первый заместитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», целиком поддержав данное предложение спикера В.Володина.

«Я целиком поддерживаю предложение спикера. Усиление роли парламента на формирование правительства давно назрело. В идеале должна быть ситуация, когда именно парламент, а точнее победившая на выборах партия, сформировавшая фракцию большинства, должна предлагать соответствующую кандидатуру президенту, которую он может либо принять, либо отклонить», — сказал он.

По мнению М.Емельянова, предложение В.Володина как раз позволит усилить роль парламента в контроле над исполнительной властью.

«Это еще один шаг усиления парламентского контроля. С точки зрения реальности, все эти изменения при переходе власти в 2024 году, изменения конфигурации в целом политической силы в России, публичной власти в стране — эти предложения имеют шанс на то, чтобы быть реализованными», — сказал он.

Время внесения поправок определит сам В.Володин, отметил М.Емельянов.