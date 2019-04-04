Соловей: Предложение участвовать Госдуме в консультациях при назначении членов кабмина «усилит влияние парламента»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил участвовать палате в консультациях при назначении членов правительства РФ. По мнению политолога Валерия Соловья, это «усилит влияние парламента, то есть свое собственное», но не позволит влиять на выбор министров. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«За этим решением стоит намерения господина Володина усилить влияние парламента, то есть свое собственное. Но, учитывая характер Конституции РФ, это будет не более, чем предварительное обсуждение, решающего голоса, конечно, у депутатов никакого не будет», — сказал он.

При этом В.Соловей считает, что дать возможность депутатам участвовать в консультациях при назначениях в кабинет министров – это «разумное решение».

«Парламентарии должны влиять на назначение членов правительства в хоть какой-то форме, а не просто выслушивать информацию о том, какие министры у нас появились», — заключил он.

В интервью, опубликованном на сайте Госдумы, В.Володин отметил, что наделение представительной власти правом вносить главе государства свои предложения по составу кабмина как органа исполнительной власти «соответствовало бы принципам должного баланса властей, обеспечивало бы более высокий уровень ответственности в работе членов правительства и способствовало реализации конституционных полномочий президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти».