В Санкт-Петербурге может появиться железнодорожное кольцо

О планах по строительству сказал глава РЖД Олег Белозеров на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым. Как передает ТАСС, проект может объединить уже существующие направления. По словам Белозерова, он может быть реализован сверх программы долгосрочного развития компании до 2025 года, на которую хотят потратить почти 90 миллиардов рублей. На создание железнодорожного кольца планируется выделить более 20 миллиардов.