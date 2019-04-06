Московское метро на пять дней закрыло восемь станций «фиолетовой» ветки

До 10 апреля включительно поезда перестанут ходить на участке от «Котельников» до «Волгоградского проспекта». Это связано со строительством тоннеля для новой Некрасовской линии. В период закрытия станций будут действовать четыре компенсационных автобусных маршрута. Количество единиц наземного общественного транспорта увеличат. Также изменится схема автомобильного движения на юго-востоке столицы. Подробно нововведения описаны на сайте Мосгортранса.