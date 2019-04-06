В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК. Сообщается, что выпуск техники рухнул на 13% после сильного роста на протяжении последних четырех лет. Одной из причин спада эксперты называют намерения США запретить поставки в Россию электронных устройств и комплектующих. Другая причина – прохождение пика Гособоронзаказа. Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов ранее говорил, что в ближайшие годы объемы Гособоронзаказа будут снижаться.