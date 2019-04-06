Совбез ООН призвал ливийскую национальную армию, подконтрольную маршалу Халифу Хафтару, прекратить военные столкновения. Международная организация пригрозила привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности.

Позавчера Хафтар выдвинул войска на столицу страны, Триполи. Там базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство под руководством Фаиза Сараджа. Этой ночью столкновения произошли в районе аэропорта.