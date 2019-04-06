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11:30, 06 апреля 2019

ООН призвал ливийскую национальную армию, подконтрольную маршалу Халифу Хафтару, прекратить военные столкновения

Совбез ООН призвал ливийскую национальную армию, подконтрольную маршалу Халифу Хафтару, прекратить военные столкновения. Международная организация пригрозила привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности.
Позавчера Хафтар выдвинул войска на столицу страны, Триполи. Там базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство под руководством Фаиза Сараджа. Этой ночью столкновения произошли в районе аэропорта.



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