Президент музея ГМИИ им.Пушкина категорически против предложения Минкульта вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры, считая, что ограничения на продажу данной продукции ущемляет права граждан. Президент музея Государственной музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина Ирина Антонова категорически против такого предложения. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Отрицательно отношусь к этому предложению. А зачем в музее алкоголь?! Ведь каждый раз надо понимать — для чего? Я не против того, чтобы это продавалось в тех местах, где это уместно, и входит в какую-то систему. По-моему это чушь какая-то», — сказала она.

Минкультуры предлагает изменить закон, который сейчас разрешает торговлю спиртным только в театрах, концертных залах и парках, и подготовило поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».