Уже 20 американских штатов подали в суд на Дональда Трампа из-за строительства стены на мексиканской границе

Истцы объединились в коалицию и назвали незаконными действия президента, который выделили один миллиард долларов на один из участков ограждения. Штаты считают, что президент подрывает деятельность важнейших служб страны, перераспределяя налоги, которые планировалось потратить на борьбу с наркотиками и военные объекты.

Ранее Трамп наложил вето на решение законодателей отменить режим ЧП, который ввел лидер страны. Палате представителей не удалось преодолеть запрет президента.