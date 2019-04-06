Власти США всерьез рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы

При этом пока Соединенные Штаты продолжают использовать другие инструменты влияния – в частности накануне против нефтяного сектора Боливарианской республики были введены санкции.

Дипломатические инструменты в распоряжении США исчерпываются из-за последних действий президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявили в Белом Доме. У Вашингтона остаются возможности экономического давления, а также возможность военного вмешательства, и это чрезвычайно серьезный вариант, утверждают в администрации. Пока что Соединенные Штаты ограничиваются санкциями – ранее под ограничения попали две компании, поставляющие венесуэльскую нефть на Кубу, а также более 30 судов. В Белом Доме отметили, что эти меры приняты по запросу парламента Боливарианской республики, который контролирует оппозиция. Караскас готовится ответить на санкции юридическим путем, заявили в МИДе Венесуэлы, назвав ограничительные меры со стороны США «циничными и преступными».

Сегодня в Венесуэле должны пройти акции, участники которых выразят протест против неспособности властей обеспечить базовые нужды населения. С призывом выйти на улицы к населению страны обратился лидер оппозиции Хуан Гуйдо, ранее объявивший себя временным президентом республики.