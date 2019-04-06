Власти предлагают блокировать некоторые операции на банковских счетах без решения суда. Такой законопроект разработал Росфинмониторинг.

Под действие новых правил могут попасть счета, которые, по данным властей, используются для финансирования терроризма, экстремизма, торговли наркотиков. А еще для организации публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, следует из законопроекта, который размещен на портале правовых актов. Там же говорится, что власти могут получить право даже списывать деньги с банковских счетов и электронных средств платежа, передает агентство «Интерфакс». Приостанавливать банковские операции в досудебном порядке предлагается на 10 дней. Это требуется для ситуаций, когда нужно быстрое принятие решения, и когда есть достаточно доказательств. При этом полномочия получит ограниченная группа должностных лиц, куда войдут руководители МВД, ФСБ, Росфинмониторинга, их заместители, а также некоторые главы региональных управлений силовых ведомств.

В Росфинмониторинге утверждают, что счета или электронные кошельки для противозаконных операций сейчас часто открывают на подставных лиц. И первоначальная блокировка их через суд неэффективна.