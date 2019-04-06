«Боинг» на один месяц сократит производство моделей «737 Мах»

В заявлении на сайте компании указано, что из-за приостановок поставок лайнеров этого типа, было принято решение временно снизить их выпуск с 52 до 42 штук.

В середине марта после авиакатастрофы в Эфиопии перевозчики по всему миру стали приостанавливать полеты моделей «737 Мах». Меньше чем за полгода до этого крушение при схожих обстоятельствах произошло в Индонезии. Чтобы урегулировать многочисленные иски от родственников жертв катастроф, «Боингу», по оценкам Bloomberg, придется выплатить около 1 миллиарда долларов.