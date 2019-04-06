Роспотребнадзор поддержал идею Минздрава блокировать сайты, призывающие отказаться от прививок

Как говорится на сайте ведомства, в мире наблюдается «активизация антивакцинального лобби». В частности, как полагают власти, через прессу и интернет распространяется недостоверная информация о вреде прививок. В связи с этим, по мнению Роспотребнадзора, в существующее законодательство нужно внести изменения – создать единую базу данных по вакцинации и расширить список профессий, предусматривающих обязательные прививки.