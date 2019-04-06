Моряки со спасательного буксира через суд добиваются льгот как участники боевых действий в Сирии

Они выполняли задачи у берегов Сирии, когда там находился крейсер «Адмирал Кузнецов».

Буксир «Алтай» обеспечивал боевую устойчивость тяжелого авианесущего крейсера, удерживал его в боевом порядке других судов и помогал ему осуществлять маневрирование, говорится в рапорте капитана судна и в выписках из судового журнала. Когда гражданские моряки вернулись домой, их наградили ведомственными медалями Минобороны и каждый из них получил удостоверение ветерана боевых действий, пишет газета «КоммерсантЪ». Однако вместе с полученным статусом морякам достались только льготы по закону «О ветеранах». То есть, максимум, на что они могут рассчитывать – это путевки в санаторий, первоочередное право на садовый участок, установка телефона в квартире. И еще отпуск каждый год в удобное время. Членов экипажа это не устраивало. Они рассчитывали на полноценный статус. Он дает льготы по пенсиям и налогам, при оплате жилья и услуг ЖКХ, медицинскому обслуживанию. Иск к командованию Северного флота подали 49 человек. Его уже рассмотрел Североморский районный суд, он принял решение не в пользу истцов. Тогда жалоба ушла в Мурманский областной суд.

В областной суд, как пишет газета, обратились двое из проигравших, их заявление отклонили еще на стадии предварительных слушаний.