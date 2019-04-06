В Иркутске прошли массовые задержания мигрантов

Как пишет портал «Сибирь. Реалии» со ссылкой на эксперта областной Общественной палаты Наталью Хроменкову, всего были задержаны 280 человек. Это произошло еще позавчера. По словам очевидцев, которые подтверждает видеосъёмка, рабочих задержали не полицейские в форме, а люди в гражданской одежде и сотрудники спецведомств в масках. Правозащитница утверждает, что в ходе операции силовики допустили целую серию нарушений. Основную часть иностранцев увезли в отдел полиции. Позже их отпустили без составления протоколов. О причинах задержания не сообщается.