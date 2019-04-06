8 активистов, задержанных в Ингушетии после акций против соглашения о границе с Чеченей, отправили под стражу

Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о нападении на полицейских в ходе митинга.

Ингушских активистов подозревают в применении насилия в отношении представителей власти и призывах к беспорядкам во время протестов в Магасе. Обвинения пока не предъявлены. Решение об их аресте принял Нальчикский городской суд. Об этом изданию «Медиазона» рассказал адвокат Магомед Абубакаров. Среди тех, кто отправился в СИЗО, в частности глава Совета молодежных организаций Багаудин Хаутиев. Его, а также еще четырех человек после задержания 3 апреля не могли найти родственники. О том, что их поместили в спецприемник Нальчика, стало известно лишь день спустя. Там же содержались трое лидеров протеста, которых ранее арестовали на 10 суток по административным делам. После митингов еще несколько человек были задержаны и оштрафованы, у некоторых участников акции прошли обыски. Еще одному активисту продлили задержание на 72 часа.

В конце марта в Ингушетии началась новая волна протестов из-за соглашения о границе с Чечней. В ходе акций произошли столкновения с силовиками, после чего было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти.