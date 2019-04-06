Совбез ООН призвал прекратить боевые действия в Ливии

Линия фронта приблизилась к столице страны.

Генерал Халифа Хафтар, лидер самозваной Ливийской национальной армии, ведет наступление на Триполи, где базируется всемирно признанное правительство, которое поддерживает Совет Безопасности ООН. Накануне были сообщения, что отряды Хафтара захватили международный аэропорт Триполи, закрытый с 2014 года. Утром ливийское правительство премьер-министра Фаиза Сараджа заявило, что аэропорт был отбит. Но вблизи него боестолкновения продолжаются. От аэропорта до самого Триполи всего 25 км. В начале года войска Хафтара захватили юг Ливии и нефтяные месторождения. Помочь ему в этом, по данным прессы, могла Россия. Когда в ноябре Халифа Хафтар, которого иногда называют фельдмаршалом, прилетел в Москву, то на его встрече с министром обороны Сергеем Шойгу был бизнесмен Евгений Пригожин. Видео переговоров опубликовали сами ливийцы. «Новая газета» отмечала, что Пригожин мог быть не только организатором обеда, но и выступать в роли куратора подконтрольных ему частных военных компаний.

Россия ведет переговоры с противником признанного Совбезом ООН правительства Ливии уже несколько лет.