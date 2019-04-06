На стадионе, где Порошенко и Зеленский хотят провести дебаты, на эти даты запланирована книжная встреча

На киевском стадионе «Олимпийский», где Порошенко и Зеленский хотят провести дебаты, на эти даты запланирована книжная встреча. Как пишут «Украинские новости», мероприятие должно пройти в течение трех дней. Организаторы отметили, что никаких официальных заявок на проведение других событий на стадионе не поступало.

Лидер первого тура голосования на выборах президента Украины Владимир Зеленский ранее вызвал действующего главу на дебаты на крупнейшей арене страны. Петр Порошенко согласился, но предложил разделить их на три этапа, чтобы затронуть в рамках каждого какую-то одну важную тему. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.