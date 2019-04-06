Авиарейсы из Стамбула приостановлены на 12 часов из-за переезда в новый аэропорт

Как сообщается на сайте перевозчика Turkish Airlines, воздушная гавань Стамбула начнет обслуживать пассажирские рейсы в 14:00. Новый аэропорт расположен в 35 километрах к северо-западу то центра города и в перспективе может стать одним из крупнейших авиаузлов мира. Аэропорт имени Ататюрка будет отдан преимущественно под грузовые перевозки.

Ранее в связи с переездом в новую воздушную гавань 18 рейсов в Турцию отменил «Аэрофлот».