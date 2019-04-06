Крым отказался от эксперимента по взиманию курортного сбора
Как пишет ТАСС, власти региона таким образом решили поддержать туристический бизнес, который начал активнее развиваться после открытия автомобильной части Крымского моста. Отели опасаются, что курортный сбор принесет некоторые имиджевые и экономические издержки и потому попросили отказаться от эксперимента.
В Крыму планировалось начать взимать сбор с мая этого года. Он должен был составить 10 рублей в сутки с человека. Ранее эксперимент стартовал в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.