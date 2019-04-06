Росфинмониторинг предложил блокировать подозрительные банковские операции на 10 дней
Как следует из документа, размещенного на портале нормативных актов, это возможно, если банковский счет используют для финансирования террористической или экстремистской деятельности, незаконного оборота наркотиков, а также организаций или публичных мероприятий, проведенных с нарушением установленного порядка. При этом законопроект предлагает выплачивать пособие тем лицам, чьи операции были приостановлены, за счет средств, находящихся на заблокированном счету.