В Белом доме всерьез рассматривают вариант военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле

Об этом журналистам сказал представитель американской администрации. Накануне Вашингтон ввел дополнительные санкции в отношении нефтяного сектора латиноамериканской республики. Это якобы было сделано по просьбе венесуэльской оппозиции. Сегодня ее лидер Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы городов в знак протеста против неспособности властей обеспечить базовые нужды населения. В конце прошлого месяца в стране прошли демонстрации противников оппозиции.