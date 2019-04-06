22-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги стартует сегодня тремя матчами

Открывают тур Анжи и столичное Динамо. Магомед Адиев после разгрома от Краснодара подал в отставку. Но она принята не была. Финансовое положение махачкалинцев по-прежнему аховое. Впрочем, динамовцев в первом круге, причем, на выезде, Анжи обыграть сумел.

Краснодар в домашней игре против Крыльев Советов – явный фаворит. Самарцы только в среду играли перенесенный матч в Оренбурге. Причем, играли плохо. А вот подопечные Мусаева явно в ударе.

Наконец, главный матч тура – дерби Спартак-ЦСКА. Помимо непримиримой вражды болельщиков команд сегодня важна и турнирная составляющая. От лидера – Зенита – армейцы отстают на 7 очков, а спартаковцы на 8. Так что ничья не будет в радость никому из соперников.

Остальные матчи тура, включая встречу Локомотива с Зенитом, пройдут завтра.