Власти Крыма решили полностью отказаться от участия в эксперименте по взиманию курортного сбора

Это позволит поддержать турбизнес, который начал еще активнее развиваться после открытия Крымского моста, сообщил ТАСС министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко. По его словам, отказаться от сбора решили после массовых обращений со стороны туристического бизнеса. Глава Крыма Сергей Аксенов накануне сообщил, что курортный сбор в регионе в этом году вводиться не будет. При этом в Госсовете не исключали, что старт эксперимента будет перенесен на 2021 год.