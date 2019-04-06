Глава МИД России Сергей Лавров назвал «нелегитимное военного вмешательства НАТО» причиной затянувшегося кризиса в Ливии. Из-за него страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма», сказал министр в интервью египетской газете Al-Ahram. По его словам, сейчас Москва вместе с Каиром координируют действия, чтобы добиться восстановления ливийской государственности путем инклюзивного национального диалога с привлечением представителей военно-политических и гражданских сил региона. Москва поддерживает «усилия спецпредставителя Генсекретаря ООН Гасана Саламе по реализации разработанной им «дорожной карты» нормализации в Ливии через проведение честных и свободных всеобщих выборов и конституционной реформы», — подчеркнул глава МИДа. Он выразил надежду, что запланированная на середину апреля общеливийская конференция в Гадамесе позволит сторонам достигнуть эти цели.