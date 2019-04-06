Прах Людмилы Алексеевой захоронят сегодня в Соединенных Штатах

Известная российская правозащитница скончалась в декабре прошлого года в Москве на 92-ом году жизни. Прах главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой будет захоронен на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне, об этом сообщает агентство ТАСС. В американской столице похоронены ее мать, муж и старший сын. Правозащитной деятельностью Алексеева занялась в 60-х годах. Она была одним из инициаторов оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям, участвовала в выпуске первого в СССР нелегального правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий» и была автором научных работ по истории диссидентского движения. В США она эмигрировала в 1977 году вместе с семьей из-за угрозы ареста. Через несколько лет правозащитница получила американское гражданство, а в 1993 году вернулась в Россию. На протяжении долгих лет Людмила Алексеева была в составе совета по правам человека. Она была удостоена французского Ордена Почетного легиона, премии Андрея Сахарова и других наград.

Гражданская панихида по Людмиле Алексеевой состоялась в Москве 11 декабря. Среди тех, кто пришел проститься с правозащитницей был президент Владимир Путин.