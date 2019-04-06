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09:00, 06 апреля 2019

В Москве сегодня пройдет митинг против застройки Афганского сквера в районе Новогиреево

Местные жители считают незаконными планы властей по строительству на территории парка храмового комплекса. Активисты утверждают, что муниципальное собрание Новогиреева согласовало подобные работы еще до того, как эти полномочия были предоставлены органам местного самоуправления. Кроме того, по их словам, возведение храма приведет к вырубке более 160 кустарников и порядка 30 деревьев – а значит, и к потере значительной части Афганского сквера. Организаторы митинга также настаивают, что выступают не против религии, а против незаконного строительства и вырубки деревьев. Они подчеркивают, что парк является зоной охраняемого природного ландшафта. Подобные митинги в защиту Афганского сквера от застройки жители районов Новогиреево и Перово проводят уже несколько лет. В ходе одного из них было собрано 800 подписей с требованием не строить храм в парке. Они были направлены президенту Владимиру Путину. Однако планы остались теми же.

Митинг в Афганском сквере согласован с властями.



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