Финальное голосование премии Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России проходит в эти дни

Финальное голосование премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России проходит в эти дни. Выбрать возможных победителей можно на сайте «Новой газеты», — сказал в эфире «Эха» издатель и председатель её редакционного совета Дмитрий Муратов.

Дмитрий Муратов также исключил вариант при котором номинантов отберут с помощью так называемого «серого трафика». По словам издателя, голосование устроено таким образом, что это невозможно.