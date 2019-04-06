Глава МИД России Сергей Лавров проведет в Каире переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри, а также встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. В центре внимания будут региональная ситуация и двусторонние вопросы, в том числе возобновление полноформатного авиасообщения. Как сообщили в российской внешнеполитическом ведомстве, стороны также рассмотрят урегулирование региональных кризисов, в том числе в Сирии, Йемене и на палестинских территориях. Очевидно, одной из центральных тем станет ситуация в Ливии.