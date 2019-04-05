Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты кандидатов в президенты

Роль модератора будет предложена кому-то другому, сообщили в штабе Владимира Зеленского. Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» вести его дебаты с Петром Порошенко, которые должны пройти перед вторым туром выборов. Он дал ей сутки на ответ. Сама Тимошенко публично на этот счет не высказывалась.

Не стоит ожидать, что Владимир Зеленский продолжит вести себя как юморист в случае победы на выборах, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе.

Сванидзе добавил, что сейчас еще нельзя понять сможет ли Зеленский вести переговоры с Россией.