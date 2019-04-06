Прах известной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронят сегодня в США

Похороны пройдут на кладбище церкви Сент-Джон в Вашингтоне. Там похоронены ее мать, муж и старший сын.

Одна из основателей Московской Хельсинкской группы, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека скончалась 8 декабря в Москве в возрасте 91 года.

Для многих она стала примером, — говорила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Москалькова считает необходимым увековечить память Людмилы Алексеевой.