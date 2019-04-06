В Москве сегодня пройдет митинг противников цифровизации и вакцинации

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТПОР цифроконцлагерным законопроектам», такую тему митинга, который пройдет сегодня около метро Славянский бульвар, заявили организаторы. Они называют себя защитниками Семьи и Отечества и борются против принудительной цифровизации. Участники манифестации выступят против биометрических паспортов, российской электронной школы, госпорталов, а также перевода бумажных страховых номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в электронный формат. Эта инициатива предусматривает хранение всей информации о гражданах в единой базе и назначение индивидуального идентификатора, однако активисты сравнивают это с присвоением номеров узникам концлагерей и называют «цифровым фашизмом». Еще одна тема, которую собираются поднять участники митинга, — прививки. Они выступают за право родителей отказываться от вакцинации детей.

Ранее стало известно, что Минздрав работает над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок и наказании за публикацию таких обращений.