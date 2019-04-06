Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно приближались к российским и китайским аппаратам и тайно за ними наблюдали. Об этом говорится в отчете о мировых системах противокосмической обороны, выпущенном американским фондом «За безопасный мир».

Отмечается, что в 2014-2016 годах на орбиту вывели четыре американских спутника. Официально они летают ниже и выше геостационарной орбиты и снимают другие аппараты и космические тела. Авторы доклада поясняют, что американские военные не раскрывают данные о маневрах, но другие источники слежения показывают, что они активны на геостационарной орбите и приближались более чем к десяти спутникам.