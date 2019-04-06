Россия поддерживает усилия спецпредставителя генсека ООН в Ливии Гасана Саламе по урегулированию ситуации в стране

Москва надеется, что созываемая в середине апреля в Гадамесе общеливийская конференции поможет продвинуться в урегулировании, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью египетской газете «Аль-Ахрам». Он отметил также, что Россия выступает за преодоление кризиса в Ливии путем инклюзивного национального диалога, поддерживает идею проведения в стране всеобщих выборов и конституционной реформы.

Генеральный секретарь ООН призвал ливийцев отказаться от военных действий. Это никак не может помочь, — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Гутерриш подчеркнул, что призыв обращен и к Ливийской национальной армии, и к правительству национального согласия в Триполи.