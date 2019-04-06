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07:04, 06 апреля 2019

Команда Кусто сегодня, как ожидается, осмотрит животных в так называемой «китовой тюрьме» под Владивостоком

Специалисты из команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто, сына знаменитого ученого Жака-Ива Кусто, собираются осмотреть около сотни морских животных. В бухте Средняя, которую зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой», находятся 10 косаток и почти 90 белух. Их незаконно выловили для продажи в Китай. Зимой три белухи и  косатка пропали из  вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, а  экологи уверены, что они погибли. Если остальных просто выпустить на волю, то они тоже могут погибнуть, поэтому нужны эксперты по реабилитации морских млекопитающих. У команды Кусто в этой области большой опыт. Судьбу животных из «китовой тюрьмы» решит консилиум ученых.

Общественные организации, которые не вошли в этот совет, призывают не отправлять косаток и белух в океанариумы.



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