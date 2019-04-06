Россия выиграла у Украины транзитный спор в ВТО

В Минэкономразвитии назвали это победой, которая может укрепить позиции Москвы в споре с США по стали и алюминию.

Претензии Украины по поводу запрета транзита её продовольственных товаров, попавших под эмбарго через территорию России необоснованны. Москва приняла решение в интересах национальной безопасности и в условиях чрезвычайных обстоятельств. К такому выводу пришла Третейская группа по разрешению споров в ВТО. Киев пытался оспорить действия российских властей. Помимо запрета на провоз украинских продуктов, запрещённых к ввозу, Москва лишила Киева возможности вести остальные товары из своей страны кратчайшим путём в Киргизию и Казахстан. До того как попасть в Россию они должны были миновать территорию Белоруссии. Ограничения Москва ввела в ответ на введение режима свободной торговли Украины и ЕС в 2016м. В истории ВТО впервые вынесли решение, которое признаёт право страны на ограничения из-за соображений национальной безопасности, отмечают эксперты. В Минэкономразвития России надеются, что исход спора с Украиной может помочь Москве и в судебных разбирательствах с США, которые в прошлом году ввели пошлины на импорт стали и алюминия.

Это уже третий спор, который Украина проиграла в ВТО. Предыдущие жалобы касались антидемпинговых мер по импорту нитрата аммония и ограничений на продажу украинского железнодорожного оборудования в Россию.