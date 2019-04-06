Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро закрывается на пять дней

Поезда не будут ходить между станциями «Пролетарская» и «Котельники». Это связано со строительством Некрасовской линии. Между «Планерной» и «Пролетарской» увеличивается интервал движения поездов до 2 — 2,5 минут.

Для пассажиров организуют четыре бесплатных компенсационных автобусных маршрута. Также бесплатными станут 14 регулярных маршрутов. На ряде маршрутов увеличат число автобусов и троллейбусов. В обычном режиме «фиолетовая» ветка возобновит работу 11 апреля.

Отмечу также, что на это время изменится схема движения автомобилей — будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.