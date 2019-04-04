Мэр Риги Нил Ушаков намерен оспорить в суде свое отстранение от должности

Он назвал это преступным политическим решением.

Распоряжение об отставке градоначальника подписал министр окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце.

Причиной отставки Ушакова названо ненадлежащее выполнение им обязанностей. Нарушения в основном касаются взаимоотношений города с рижским транспортным предприятием.

Отстранение мэра Риги не стало ни для кого неожиданностью,— сказал «Эху Москвы» лидер общественной организации «Родной язык» Владимир Линдерман. По его словам, этого ждали еще с декабря.

Линдерман добавил, что коррупционный скандал снизил популярность Ушакова среди русских избирателей, но не настолько, чтобы помешать его проходу в Европарламент.