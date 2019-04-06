СК отказался возбудить уголовное дело о пытках последователей запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы»

Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело о пытках в Сургуте последователей запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы». Задержанных избивали прямо в здании СК.

Проверка не выявила состава преступления в действиях следователей. Такой ответ получила уполномоченный по правам человека в Ханты-мансийском автономном округе Наталья Стребкова. Она направила отказ регионального управления СК в прокуратуру и попросила проверить его законность и обоснованность, сообщает интернет-издание znak.com. Омбудсмен обратила внимание прокуроров на экспертизу, подтвердившую травмы, которые могли появиться в результате пыток. Группу последователей запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы» задержали в Сургуте в феврале. Семь человек позже пожаловались на пытки током и избиения в здании Следственного комитета. Пострадавшие также сообщили, что их раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер. Адвокаты организации позже сообщили журналистам, что к пыткам может быть причастен начальник Сургутского следственного отдела СК Владимир Ермолаев.

В региональном управлении Следственного комитета заявляли, что задержанные якобы оказывали сопротивление, и против них пришлось применить «специальные боевые приёмы». А следы от ожогов у них появились не в те дни, когда с ними работали следователи.